Landeck: Im Talkessel wird an neuem Advent-Format gekocht

Landeck – „Ein Weihnachtsmarkt, so besonders wie das Schloss selbst“ – das ist für Bezirksmuseumsvereins-Obmann Christian Rudig der traditionelle „Oberländer Advent“ auf Schloss Landeck. Aber leider nicht in diesem Jahr, denn die überwiegend im Innenraum stattfindende Veranstaltung wurde aus Pandemie-Vorsichtsmaßnahmen schon lange abgesagt und für dieses Jahr auf Eis gelegt. Was es der Bezirksstadt allerdings neu ins Haus geschneit hat, ist eine Adventmarkt-Serie des Talkesselmanagements: den „Landecker Adventhuangart“.

An insgesamt vier Mittwochen in Folge, beginnend am 30. November, soll die Landecker Innenstadt ab 16 Uhr bei Livemusik eine Gelegenheit zum buchstäblichen „Huangart“ bieten. Insgesamt sechs Gastronomen, elf Hütten und hochwertiges Kunsthandwerk sollen die Besucher in der Malserstraße erwarten.