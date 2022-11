Neue Partei „Bündnis Deutschland“ wirbt um frustrierte Konservative

Berlin – Mit dem Slogan „Freiheit, Wohlstand, Sicherheit“ will eine neue Partei Mitglieder und Wähler aus dem konservativen Lager gewinnen. Der frisch gewählte Bundesvorsitzende von „Bündnis Deutschland“, Steffen Große, sagte am Dienstag in Berlin, in diesem politischen Spektrum gebe es eine „Repräsentationslücke“. Diese sei entstanden, „weil die AfD als Koalitionspartner ausfällt“, sodass die Wähler, unabhängig von ihrer Entscheidung an der Urne, letztlich immer mit einer Politik leben müssten, die rot-grün geprägt sei.