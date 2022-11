Gottschalk zu Kritik nach „Wetten, dass ..?": „Ich lispele nicht"

Thomas Gottschalk in der Kultshow „Wetten, dass..?" live aus der Messe Friedrichshafen am vergangenen Samstag.

Friedrichshafen – Showmaster Thomas Gottschalk hat nach der „Wetten, dass..?"-Show jetzt klargestellt, dass er nicht lispelt. „In den sozialen Medien rauscht es andauernd", schrieb der 72-Jährige in einem Gastbeitrag für die Bild-Zeitung (Dienstag). „Und die paar erschreckten Twitterer, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich plötzlich lisple, kann ich beruhigen: Das war ein technisches Problem mit dem Ton." Die Sprachqualität beim Ton des Entertainers hatte am Samstagabend in sozialen Medien einige Verwunderung ausgelöst. Doch meldeten sich schon früh auch Branchenkenner zu Wort, die das Ganze auf falsche Einstellungen am Mikro und am Mischpult zurückführten.