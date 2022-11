Türkei tötete 184 „Terroristen“, Erdogan will Kurden-Milizen „ausrotten“

Menschen im syrischen al-Malikiyah trauern um ihre getöteten Angehörigen. © GIHAD DARWISH

Damaskus – Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte unterdessen weitere Militärschläge an und deutete eine Bodenoffensive an.

Entgeltliche Einschaltung

"Seit ein paar Tagen liegen wir den Terroristen mit unseren Flugzeugen, Geschützen und bewaffneten Drohnen im Nacken. Sobald wie möglich werden wir, so Gott will, zusammen mit unseren Panzern, Soldaten und Weggefährten, alle ausrotten", sagte Erdogan am Dienstag.

Die genannte Opferzahl ließ sich nicht unabhängig überprüfen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor von mindestens 35 Toten, darunter auch Zivilisten, berichtet. In der südosttürkischen Provinz Gaziantep kamen am Montag nach Angaben des Innenministeriums drei Menschen durch Beschuss aus Syrien ums Leben.

Seit Sonntag beschießen die türkischen Streitkräfte Stellungen kurdischer Milizen, die von der türkischen Führung für einen Anschlag am 13. November im Zentrum Istanbuls verantwortlich gemacht werden. Sowohl die syrische Kurdenmiliz YPG als auch die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) weisen jede Verantwortung für die Explosion zurück, bei der sechs Menschen getötet wurden.

150 x Autobahn-Jahres-Vignette 2023 zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

US-Basis getroffen

Nach Angaben der Beobachtungsstelle führte die türkische Armee am Dienstag auch einen Drohnenangriff auf eine Militärbasis durch, der von kurdischen Kämpfern und der US-geführten internationalen Koalition genutzt werde. Es seien zwei kurdische Kämpfer getötet und drei verletzt worden, hieß es. Von der Basis nahe der Stadt Al-Hasaka wurden Offensiven gegen die Terrormiliz IS (Daesh) geführt. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar rief parallel zum Angriff die USA dazu auf, ihre Unterstützung der YPG einzustellen.

Die jüngste Offensive ist die mittlerweile fünfte der Türkei in Nordsyrien. Infolge der Militäreinsätze hält die türkische Armee grenznahe Gebiete in Syrien besetzt und kooperiert dabei mit Rebellengruppen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad wird dagegen von Russland unterstützt.

Die irakische Führung verurteilte die Angriffe auf die Kurdengebiete im Land. Die Einsätze hätten auch Zivilisten das Leben gekostet, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani und dem Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, Nechirvan Barzani, vom Dienstag. Die Angriffe verletzten demnach auch die irakische Souveränität. Neben der Türkei hatten auch die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) kurdische Ziele im Nordirak mit Raketen und Drohnen angegriffen. Teheran wirft kurdischen Gruppen nämlich vor, die landesweiten Proteste gegen die Regierung zu unterstützen.

Russland mahnt zu Verzicht auf „exzessive Gewaltanwendung“

Der Kreml mahnte Ankara zur Zurückhaltung. "Wir hoffen, unsere türkischen Partner davon überzeugen zu können, trotz allem von einer exzessiven Gewaltanwendung auf syrischem Staatsgebiet abzusehen", sagte der Syrien-Beauftragte des russischen Präsidenten, Alexander Lawrentjew, am Dienstag in der kasachischen Hauptstadt Astana laut der Nachrichtenagentur Interfax. Dort waren neue Gespräche im sogenannten Astana-Format mit Russland, der Türkei und dem Iran angesetzt.

Lawrentjew bestätigte zudem, dass Moskau nicht vorab über die türkischen Luftschläge informiert worden sei. "Natürlich werden wir unsere türkischen Kollegen zu Zurückhaltung auffordern, um eine Eskalation der Spannungen nicht nur im Norden und Nordosten Syriens, sondern in ganz Syrien zu verhindern", fügte er hinzu.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte wenig später, Moskau könne die "Bedenken der Türkei in Bezug auf ihre eigene Sicherheit" zwar verstehen. "Gleichzeitig fordern wir alle Parteien auf, Schritte zu unterlassen, die zu einer ernsthaften Destabilisierung der ganzen Lage führen könnten", sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Mit Blick auf die Lage in Syrien gebe es zwischen Russland und der Türkei immer wieder "Nuancen, manchmal sogar Meinungsverschiedenheiten", räumte er ein.