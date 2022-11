Eine Liebe, viele Fragen: Was es mit dem Streit um „One Love“ auf sich hat

Die „One Love“-Binde hätte eigentlich bei der WM in Katar ihren großen Auftritt haben sollen. Daraus wurde nun nichts. International wächst die Empörung.

Doha – Am Montag sollte eigentlich der Sport bei der Fußball-WM für Schlagzeilen sorgen – doch die Politik rückte einmal mehr in den Mittelpunkt der Diskussionen. Die Auseinandersetzung zwischen europäischen Verbänden und dem Fußball-Weltverband FIFA um das Tragen der sogenannten „One Love“-Kapitänsbinde eskalierte endgültig.

Nicht nur die „One Love“-Armbinde wurde am Montag diskutiert: Die iranischen Spieler sangen vor der Partie gegen England die Nationalhymne nicht mit, was als Geste der Unterstützung für die Proteste im Iran gewertet wurde. Der iranische Staatssender unterbrach deswegen sogar die Live-Übertragung. Den Spielern könnten nun Konsequenzen drohen.

Mit der schlichten Binde, die ein Herz mit einer Eins in der Mitte schmückt, wollten eigentlich Deutschland, England, Wales, die Niederlande, die Schweiz, Dänemark und Belgien ein Zeichen gegen jede Form von Diskriminierung setzen. Homosexualität ist in Katar per Gesetz verboten, weswegen bei der „One Love“-Variante vermutlich bewusst auf Regenbogenfarben verzichtet wurde. Die FIFA verbot das Tragen dennoch. Sie drohte den Mannschaften mit sportlichen Sanktionen, woraufhin die Teams auf die Geste verzichteten und stattdessen mit einer (recht ähnlichen) „NoDiscrimination“-Kapitänsbinde der FIFA spielten. Eine Welle der Empörung folgte.