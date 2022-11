Pkw stürzte auf Thierseestraße über Böschung, Lenkerin verletzt

Kufstein – Bei einem Verkehrsunfall auf der Thierseestraße im Bereich der Marblinger Höhe ist am Dienstagabend eine 59-jährige Autolenkerin verletzt worden. Die Frau war von Kufstein kommend in Richtung Thiersee unterwegs. Gegen 18.50 Uhr kam ihr in einer Kurve ein Lkw entgegen.