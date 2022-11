Walter Mair inspiriert zum Weitwandern im Talboden

Lienz – Den Lienzer Talboden erwandert man nicht an einem Tag. Walter Mair schlägt für eine von ihm zusammengestellte Runde in der Länge von 44 Kilometern vier Tagesetappen vor. Wobei man dann zwar einige Stunden unterwegs ist und das Tagesziel sicher erreicht, „aber man sollte sich mehr Zeit nehmen. Zeit für Kunst und Kultur entlang des Weges, wie ich sie in meinem begleitenden Büchlein vorstellen darf.“