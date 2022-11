Schnee bis in Täler: Italientief ließ Winter in Tirol vorbeischneien

In Fieberbrunn kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und landete in einer Unterführung.

Innsbruck, Fieberbrunn – Verschneite Landschaft, winterliche Straßenverhältnisse. Es war ein kräftiges Italientief, das Tirol gestern den Winter auch in tiefe Lagen gebracht und damit so manchen Verkehrsteilnehmer überrascht hat.

In Fieberbrunn etwa geriet ein 24-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von Hochfilzen kommend in einem kurvenreichen Abschnitt von der Fahrbahn und stürzte in eine Unterführung. Der Mann konnte das Führerhaus selbstständig verlassen und wurde nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins BKH St. Johann eingeliefert. Durch den Unfall kam es außerdem zum Austritt von Diesel, der über den dortigen Bach in eine nahegelegene Fischzucht gelangte. Ob und in welchem Ausmaß hier ein Schaden entstanden ist, war gestern noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.