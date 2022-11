24-Jähriger auf Fahrradstreifen in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Am Dienstagabend fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf dem Herzog-Otto-Ufer in Richtung Westen. Als er bei der Kreuzung in die Josef-Hirn-Straße einbiegen wollte, übersah er einen 24-jährigen Radfahrer auf dem Fahrradstreifen. Der Radler wurde vom Auto erfasst und durch den Unfall am Oberarm leicht verletzt. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)