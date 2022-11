„Almzeit – up on the alp“: Zeitreise auf die Alm

Innsbruck – Mit den Almen, die heute aus unterschiedlichen Gründen wieder in aller Munde sind, haben die, die Erika Hubatschek zwischen den 1930er- und 1950er-Jahren erwandert und fotografierend dokumentiert hat, nur noch sehr wenig zu tun. Hubatscheks Tochter Irmtraud sorgt als Nachlassverwalterin der 2010 93-jährig verstorbenen Geografin dafür, dass deren schnörkellos unsentimentale Dokumentation einer untergegangenen bäuerlichen Kultur nicht verloren geht. Aktuell in einem mit knapp 200 SW-Fotografien bebilderten, mit Kurztexten und Zeitzeugen-interviews bestückten Buch.

„Almzeit – up on the alp“ (200 Seiten, englisch/deutsch, Edition Hubatschek, 49,90 Euro) wird morgen um 19.30 Uhr in der Innsbrucker Tyrolia im Rahmen des Festivals „Berge lesen“ präsentiert. (schlo)