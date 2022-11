„Finanziell an unterer Kante“: Landesdirektorin Mitterstieler über ORF

Innsbruck – Der ORF machte zuletzt Schlagzeilen in eigener Sache. Matthias Schrom, TV-Chefredakteur in der Wiener Zentrale, stolperte über öffentlich gewordene Chats mit Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Schrom zeigte sich darin offen für die Beschwerde und Intervention des damaligen Vizekanzlers. Die FPÖ plante – vor Bekanntwerden des Ibiza-Videos – den großen Umbau des ORF, die Entlassung unliebsamer Mitarbeiter inklusive. Das geht aus weiteren Chats hervor.

Esther Mitterstieler, seit Jahresbeginn Landesdirektorin des ORF Tirol, werkte zuvor in Wien als Ressortleiterin im ORF-Radio. „Es ist der Politik unbenommen, Einfluss nehmen zu wollen“, sagt die gebürtige Südtirolerin. Jedoch: „Der ORF ist unabhängig. Unser erstes Gebot, in der Redaktion und im Management, ist es, das Unternehmen von jeglicher politischer Beeinflussung freizuhalten.“ Seit ihrem Amtsantritt in Tirol habe es bei ihr in der ORF-Landesdirektion „nur eine Handvoll Interventionen gegeben“, so Mitterstieler, „von verschiedenen Parteien und von außerhalb der Politik“. Tirol sei hier ein eher ruhiges Pflaster.