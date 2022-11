Altes Schwazer AMS-Haus öffnet für 90 Flüchtlinge

Schwaz – Seit gut vier Jahren steht das ehemalige AMS-Gebäude in Schwaz leer. Zwischen 2015 und 2018 waren hier Flüchtlinge untergebracht. In Spitzenzeiten wohnten bis zu 120 Personen dort. Danach folgte eine Umwidmung des Areals und es wurde gemunkelt, dass das Unternehmen Tyrolit dort ein Schulungszentrum plane. Passiert ist seit dem Auszug der Flüchtlinge aber nichts.

Das soll sich mit Dezember ändern. „Wir wurden vom Bund informiert, dass das Gebäude wieder mit Flüchtlingen besiedelt werden soll“, sagte BM Victoria Weber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Bund ist Eigentümer des Gebäudes. Dass das einfach entschieden wurde, kam in Schwaz nicht ganz so gut an.