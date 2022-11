Spanien und Belgien mit Siegen, Blamage für Deutschland gegen Japan

Belgien feierte den Treffer zum 1:0. © JEWEL SAMAD

Belgien - Kanada 1:0

Belgien hat sich in seinem ersten Spiel bei der WM in Katar zu einem schmeichelhaften Sieg gemüht. Der WM-Dritte von 2018 um Starspieler Kevin de Bruyne schlug Kanada am Mittwochabend im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan 1:0 (1:0). Ex-BVB-Stürmer Michy Batshuayi erzielte für die Red Devils kurz vor der Halbzeitpause das Tor des Spiels (44. Minute). Die Kanadier zeigten in ihrem ersten WM-Spiel seit 36 Jahren eine gute Leistung, belohnten sich aber nicht.

Bei den Nordamerikanern stand Bayern-Profi Alphonso Davies vor 40 432 Zuschauern von Beginn an auf dem Platz, vergab in der zehnten Minute aber einen Strafstoß. Der 22-Jährige hatte seinen Muskelfaserriss rechtzeitig auskuriert. Thomas Meunier von Borussia Dortmund wurde bei Belgien in der Halbzeit eingewechselt. Im ersten Spiel der Gruppe F hatten sich Kroatien und Marokko zuvor 0:0 getrennt.

🟢 Gruppe F, 1. Spieltag Belgien - Kanada 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (44.) Batshuayi

Al Rayyan, Ahmad bin Ali Stadium, 40.432, SR Sikazwe (ZMB)

Spanien - Costa Rica 7:0

Spanien ist mit einem 7:0-(3:0)-Sieg über Costa Rica in die Fußball-WM in Katar gestartet. Dani Olmo (11.), Marco Asensio (21.), Ferran Torres (31./Foulelfer, 54.), Gavi (74.), Carlos Soler (90.) und Alvaro Morata (92.) trafen am Mittwoch in Doha gegen die von der Spielfreude der Kontrahenten völlig überwältigten Mittelamerikaner. Es war ein ideales Aufwärmen für die nächste Gruppe-E-Aufgabe gegen Deutschland (Sonntag), das zuvor überraschend Japan mit 1:2 unterlegen war.

Das 7:0 ist einer der elf höchsten Siege bei einer WM-Endrunde, den Rekord hält Ungarn mit dem 10:1 über El Salvador 1982. Nur sechsmal fiel das Ergebnis eindeutiger aus als am Mittwoch.

🟢 Gruppe E, 1. Spieltag Spanien - Costa Rica 7:0 (3:0)

Tore: 1:0 (11.) Olmo, 2:0 (21.) Asensio, 3:0 (31.) F. Torres (Foulelfmeter), 4:0 (54.) F. Torres, 5:0 (74.) Gavi, 6:0 (90.) Soler, 7:0 (92.) Morata.

Doha, Al Thumama Stadium, SR Mohamed (UAE)

Deutschland - Japan 1:2

Deutschland hat bei der WM in Katar einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Vier Jahre nach dem WM-Debakel in Russland unterlag die DFB-Elf zum Auftakt am Mittwoch Japan völlig überraschend mit 1:2 (1:0). Ilkay Gündogan brachte das Team von Trainer Hansi Flick per Foulelfmeter in Front (33.), Ritsu Doan (75.) und Takumo Asano (83.) drehten das Spiel in Al Rayyan in der Schlussphase. Somit steht Deutschland am Sonntag im Duell mit Spanien bereits unter Siegzwang.

Wir haben es Japan zu einfach gemacht. Gerade beim zweiten Tor, ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde, das darf nicht passieren. Ilkay Gündogan, DFB-Torschütze

Die DFB-Elf dominierte das Spiel über weite Strecken, konnte nach der Führung zahlreiche Chancen allerdings nicht zur Vorentscheidung nutzen. Im Laufe der zweiten Hälfte beschränkte sich Japan nicht mehr ausschließlich aufs Verteidigen, agierte mutiger und schockte Fußball-Deutschland gleich zweimal. Beide Tore erzielten Legionäre aus der deutschen Bundesliga. In Russland kam für Deutschland das Aus bereits nach der Gruppenphase. Dasselbe Schicksal droht nun auch in Katar.

🟢 Gruppe E, 1. Spieltag Deutschland - Japan 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (33.) Gündogan (Foulelfmeter), 1:1 (75.) Doan, 1:2 (83.) Asano

1:0 (33.) Gündogan (Foulelfmeter), 1:1 (75.) Doan, 1:2 (83.) Asano Al Rayyan, Khalifa International Stadium, 42.608 Zuschauer, SR Ivan Barton/SLV.

Marokko - Kroatien 0:0

Vizeweltmeister Kroatien ist mit einem leistungsgerechten Unentschieden gegen Marokko in die WM in Katar gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Zlatko Dalic kam am Mittwoch im ersten Spiel der Gruppe F gegen kompakt verteidigende Marokkaner nicht über ein torloses Remis hinaus.

Es war die bereits dritte Nullnummer bei der laufenden Weltmeisterschaft.

🔴 Gruppe F, 1. Spieltag Marokko - Kroatien 0:0

Al Khor, Al Bayt Stadium, 59407 Zuschauer, SR Fernando Rapallini/ARG.

Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen

📊 Alle Tabellen auf einen Blick: