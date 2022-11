20-Jährige bei Autounfall in Gries am Brenner schwer verletzt

Gries am Brenner – Eine 20-jährige Italienerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gries am Brenner schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor die junge Frau gegen 6.30 Uhr auf Höhe der Grieser Klamm plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen schleuderte in ein Feld links neben der Fahrbahn und stürzte vier bis fünf Meter einen Abhang hinab. Schließlich kollidierte er mit einem Holzdepot.