Regionalbahn-Bahnhof Rum: Mobilitätsdrehscheibe fast fertig

Rum – Seit Ende vergangener Woche spüren es die Autofahrer auf der Hallerstraße: Die Baustelle ist abgebaut, der Verkehr fließt wieder zweispurig und der 30er ist aufgehoben. Im Entstehen ist eine echte Mobilitätsdrehscheibe im Osten von Innsbruck: Die Regionalbahn wird über die Serlesstraße bis zum Rumer Bahnhof geführt, der Bahnhof selbst erneuert und mit barrierefreien Zugängen und Unterführungen ausgestattet. Wie der Koordinator der Regionalbahn, Harald Muhrer, bestätigt, sind die Arbeiten der IVB abgeschlossen. Ab März wird die Regionalbahn nach den Genehmigungsverfahren bis zu ihrer neuen Endstation am Rumer Bahnhof geführt.

Zuletzt lagen die Nerven bei so manchem Verkehrsteilnehmer rund um den Rumer Hof blank. Augenscheinlich waren die Arbeiten nämlich fertig, allein die Baustelleneinrichtung blieb noch über Wochen stehen. Die Marktgemeinde Rum hatte mit Anrufen erboster Bürger zu tun. Das hatte seinen Grund in der Installierung der neuen Ampeltechnik. Seit einer Woche ist diese aber in Betrieb.