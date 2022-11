Kein Essen für Kindergärten: Gesund und günstig ging sich nicht aus

Die Kramsacher Firma mit Küche in Buch beliefert diesen Winter knapp 20 Hotels mit frisch gekochten, individuellen Menüs aus Tiroler Produkten. 24 Euro kostet ein Menü, die Hauptspeise liegt bei 11 Euro. Auch eine Handvoll Kindergärten wurden seit Schuljahresbeginn im September mit Mittagessen aus Buch versorgt – zum Preis von 4 Euro. Damit ist allerdings schon wieder Schluss, Matty kündigte die Zusammenarbeit. Der Grund: „Wir hofften vergeblich auf ein steigendes Volumen, also mehr Essenslieferungen in die Kindergärten. Aber wenn es beim Preis und dazu am Volumen fehlt, geht es sich für uns einfach nicht aus“, erklärt Hauser. In den Kommunen sehe man das Ganze als reinen Kostenfaktor, in den Hotels werde der Preis indes an den Gast weitergegeben. Auch wenn die Kindermenüs kleiner seien, brauche die Zubereitung gleich lang, auch die Logistikkosten seien dieselben. Erst bei 100 Essen pro Abladestelle würde sich daher laut Hauser die Kindergartenbelieferung rechnen.