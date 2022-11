FH Kufstein Tirol: Studium inklusive Ausland

Die FH Kufstein Tirol lädt zum Tag der Offenen Tür wieder an den Campus nach Kufstein ein. © FH Kufstein Tirol

Die FH Kufstein Tirol bietet einen modernen Campus mit einem facettenreichen Studienangebot. Interessierte können sich am 3. Dezember 2022 beim Open House persönlich über die Fachhochschule informieren.

Die FH Kufstein Tirol bildet seit 25 Jahren Fachkräfte in Technik und Wirtschaft aus, die weltweit gefragt sind. Nun lädt die Fachhochschule zum Tag der Offenen Tür am 3.12.22 wieder an den Kufsteiner Campus ein. Interessierte können sich von 10:00 bis 13:00 Uhr über die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge informieren und individuell beraten lassen.

Vielseitig und zukunftssicher

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet modernste Inhalte am Puls der Zeit und fokussiert in den 24 Studiengängen auch die bedeutenden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung – ein bis zwei Semester an einer der 210 Partnerhochschulen im Bachelor-Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche. Die Zusammenarbeit mit regionalen und weltweit agierenden Unternehmen sowie die Expertise von Vortragenden aus Wirtschaft und Wissenschaft gewährleisten eine praxisnahe Ausbildung. Dank des hohen Praxisanteils und der modernen Ausbildung sind die Absolvent:innen auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt.

An der FH Kufstein Tirol technologische Neuheiten kennenlernen und auch in Forschungsthemen mitarbeiten. Interessierte erhalten einen Einblick in die praxisnahe Lehre und Forschung, sowie in die technischen Labore der Fachhochschule.

Campus persönlich erleben

Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die technischen Labore erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Individuelle Gespräche mit Lehrenden und Studierenden bieten eine gute Chance sich persönlich kennenzulernen und offene Fragen zu stellen. Masterinteressierte können sich für individuelle Beratungsgespräche mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Diese bieten die exklusive Möglichkeit Karrierewege zu besprechen sowie die Bewerbungsvoraussetzungen individuell prüfen zu lassen.

Berufsbegleitend studieren auch ohne Matura

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge speziell für Berufstätige an und bringt damit Job und Familie mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Einklang. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt. Das erlaubt es den Studierenden unter der Woche zu arbeiten und dennoch in Regelstudienzeit abzuschließen. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem Studium und Familie miteinander zu verbinden. Der Zugang zum Studium ist auch für Absolvent:innen einer dreijährigen Lehre möglich. Am Open House gibt der ergänzende Vortrag „Berufsbegleitend studieren“ den Interessierten einen guten Einblick, wie sich Studium und Beruf perfekt organisieren lassen.

Studienplatz für Herbst 2023 – schon jetzt klarmachen!

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelor- und Masterinteressierte bereits geöffnet. Bewerber:innen die bis 04. Dezember 2022 angemeldet sind, können bei den ersten Aufnahmegesprächen am 13. Dezember 2022 schon einen Studienplatz fixieren.

Wichtige Termine:

- Open House: 3. Dezember 2022

- Onlinebewerbung zum Studium jederzeit möglich

- erste Aufnahmegespräche 13. Dezember 2022 (bei Onlinebewerbung bis 4.12)