Goldtor von Embolo bescherte Schweiz Auftaktsieg gegen Kamerun

Die Schweiz ist siegreich in die WM in Katar gestartet. Die Eidgenossen behielten am Donnerstag im Al Janoub Stadium in Al Wakrah gegen Kamerun knapp mit 1:0 die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte mit Breel Embolo (48.) ausgerechnet ein gebürtiger Kameruner, der seit 2014 die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt und aus Respekt auf einen Jubel verzichtete.