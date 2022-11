Manchmal ist im Darm der Wurm drin

Kinder sind am häufigsten betroffen.

Dass Kinder nachts mal unruhig sind, ist für Eltern keine unübliche Situation. Schlechte Träume, Aufregung, nicht allein im Zimmer schlafen wollen – die Liste, warum der Nachwuchs aus dem Schlaf schreckt, ist lang. Doch spätestens wenn die Kids in der Nacht über ein Jucken am Popo klagen, sich am Gesäß kratzen, weinen und sogar schreien, sollten die Alarmglocken schrillen. Denn winzige Madenwürmer könnten die Schlafräuber sein.