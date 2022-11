Küchenbrand in Jenbach: 62-Jährige verbrannte sich mit tropfendem Fett

Der Brand hinterließ Schäden in der Küche.

Jenbach – Zu einem Küchenbrand ist es Donnerstagmittag in Jenach gekommen. Gegen 13 Uhr geriet dort in einer Wohnung eine Pfanne mit Speisen in Brand. Die 62-jährige Wohnungsbesitzerin hatte zu diesem Zeitpunkt kurz den Raum verlassen. Als sie zurückkam, hatte der Brand bereits auf den Dunstabzug übergegriffen.