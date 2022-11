Lumagica auf Ehrenberg: Ein glückverheißender Lichterpark in Reutte

Über 300 Lichtinstallationen wurden in den letzten Monaten und Wochen innerhalb und außerhalb der alten Burgmauern aufgebaut, eine Lichterschlange mit 1,8 km Länge ausgerollt. Kein leichtes Unterfangen für die Fachleute von Lumagica, hieß es doch erstmals ebenes Gelände zu verlassen. Auch wenn das Tiroler Unternehmen mit inzwischen 1200 Mitarbeitern Boulevards in New York ausleuchtet, waren die steilen Flanken von Ehrenberg eine vollkommen neue Herausforderung. So kamen etwa Drohnen zum Einsatz, wie Projektleiter Andreas Witting erklärte, um die Lichtkanten der Mauern im abschüssigen Gelände überhaupt richtig berechnen zu können.