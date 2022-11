Weiter Kritik an Decorona-Projekt in Imster Kramergasse

Imst – Das Projekt der Strobl Group scheidet die Geister: Während die Stadtpolitik mehrheitlich die Neugestaltung des so genannten Decorona-Areals in der Kramergasse als Leuchtturmprojekt sieht, haben die direkten Anrainer durchaus noch Fragen und Kritikpunkte anzufügen. Am Dienstag findet in Imst jedenfalls eine Gemeinderatssitzung statt. Und geht es nach BM Stefan Weirather und seiner Fraktion, so ist mit einem Beharrungsbeschluss zugunsten des Bebauungsplans zu rechnen: „Wir haben 20 Jahre mit der sterbenden Kramergasse zu kämpfen. Und jetzt tut sich einfach ein Zeitfenster auf“, so der Stadtchef.