Casinos-Austria-Chef van Lambaart: Neue Spiele, mehr Schutz

Der neue Casinos-Austria-Chef Erwin van Lambaart will künftig touristische Initiativen in Tirol unterstützen.

Wien – Die Kugel rollt wieder in den österreichischen Spiel-Casinos. Nach den beiden Corona-Jahren, in denen das Glücksspiel zu weiten Teilen ins Internet abgewandert ist, zeigt sich Erwin van Lambaart, seit April neuer Chef der Casinos Austria AG, mit den Umsätzen der vergangenen Monate in den 12 Casino-Standorten zufrieden. Das Vorkrisenniveau habe man aber noch nicht erreicht. Van Lambaart will mit einer neuen Strategie die Attraktivität des Glücksspiels erhöhen und zugleich den Spielerschutz ausbauen. Auch beim Lotto kündigte er bei einem Pressegespräch Neuerungen an.