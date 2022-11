Dramatisch und bunt: „Lakmé“ zum ersten Mal am Tiroler Landestheater

Innsbruck – Es ist ein erstes Mal in mehrfacher Hinsicht. Die Oper „Lakmé“ wurde am Tiroler Landestheater (TLT) bisher überhaupt noch nie gezeigt. Morgen Samstag ist es so weit: Der selten gespielte Dreiakter von Léo Delibes, 1883 uraufgeführt, feiert Premiere im Großen Haus.