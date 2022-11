Knie-Papst und Leiden in der Politik: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

PolitikerInnnen sind ebenfalls Belastungen und vielfach Zerreißproben ausgesetzt. Über sein erstes Monat in der schwarz-roten Landesregierung, die Herausforderungen in der Asyl- und Migrationsfrage, aber auch in der Bundes-SPÖ erzählt SPÖ-Vorsitzender und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer.