Literarisches Frühstück läutet Adventszeit in Elmen ein

Elmen – „Weihnachten ist keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl“ lautet das Motto diesen Advent in der Lechtalgemeinde Elmen. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen sorgt bis Jahresende für Kurzweil. Den Anfang macht das Literaturfrühstück des Kulturvereins am morgigen 1. Adventsonntag, 27. November. Ab 10.30 Uhr werden im Naturparkhaus Klimmbrücke neben einem kleinen Frühstück unter dem Titel „(K)eine Weihnachtslesung” auch besinnliche, heitere und kritische Texte serviert. Einlass: ab 10 Uhr. Eintritt: 10 Euro mit Frühstück, 5 Euro ohne. Reservierung unter 0676/7340948.

Vom 1. bis 24. Dezember wird der Ort wieder zum Adventkalender. An 24 Häusern wird je ein Fenster eingerichtet. Zum jeweiligen Datum wird dieses um 18 Uhr eröffnet. Und am 30. Dezember lädt Miss Sophie wieder zum „Dinner for One“ in den Gemeindesaal. (fasi)