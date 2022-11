Neuer VW ID 5 im Test: Wolfsburgs schönster Stromer

Innsbruck – Da sich der Trend zu hoch bauenden SUV auch im Bereich der Elektrofahrzeuge nahtlos fortsetzt, erweiterte VW seine Stromer-Flotte um ein Coupé-Crossover. Man nahm den ID 4 und formte ein schön fließendes Heck: Fertig war der elegante ID 5. Schon beim ersten Blick sieht man dem 4,6-Meter-Wolfsburger an, dass die Operation geglückt ist – er reiht sich wohl unter die optisch gelungensten VW aller Zeiten ein. Dabei ist die Coupé-Form im Fall des ID 5 mit keinerlei Nachteilen verbunden. Er ist 15 Millimeter länger als der ID 4 und offeriert auf der Rückbank lediglich fünf Millimeter Kopffreiheit – geschenkt. Interessant: In Normalstellung fasst der Kofferraum sogar um sechs Liter mehr, bei umgelegter Rückbank jedoch um 14 Liter weniger als im höheren ID 4.

Wer sich jetzt allerdings überschäumende Sportlichkeit erwartet, liegt falsch. So verzichtet VW – wie auch die übrigen deutschen Hersteller – auf einen peitschenartigen Beschleunigungseffekt beim Anfahren. Dafür begeistert der VW durch eine druckvolle und überaus homogene Beschleunigung, die dem GTX eine Souveränität der Extraklasse verleiht. Zusammen mit der Lautlosigkeit, der Unerschütterlichkeit von Fahrwerk und Karosserie sowie der jederzeit abrufbaren Spontanität ergibt dies ein Fahrgefühl, das früher nur potent motorisierten Oberklassefahrzeugen eigen war. Wer will, kann den Charakter des Fahrzeugs natürlich über das Sportprogramm noch schärfen – oder über Eco-Betrieb gleiten. Dabei rekuperiert der ID im Fahrbetrieb selbst vollautomatisch und berücksichtigt Vorausfahrende sowie Tempolimits mit rekuperierender Verzögerung. Das klappt hervorragend und ersetzt die Wippen am Lenkrad. Wichtig für Tirol: Im „B“-Programm verzögert der ID auch auf steilen Straßen mit vehementer Wirkung und speichert dabei Energie in die Batterie ein.