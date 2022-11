Innsbrucker „Eiszauber" startet wieder: Vier Plätze für die Kufenflitzer

Ab dem Wochenende können die Eislaufschuhe in Innsbruck wieder geschnürt werden. © Unsplash

Innsbruck – Zum Beginn der Adventzeit sind die ersten Schneeflocken vom Tiroler Himmel gefallen. Die Temperaturen sind passend zur Jahreszeit – Zeit, die Eislaufschuhe wieder aus dem Schrank zu räumen. Denn in Innsbruck eröffnen in den kommenden Tagen vier Eislaufplätze. Hier ein Überblick:

⛸️ Kunsteislaufplatz Sillpark: Den Auftakt des diesjährigen „Eiszaubers“ in Innsbruck macht der Kunsteislaufplatz vor dem Sillpark. Seit Freitag, 25. November, können dort Eislaufbegeisterte bis zum 5. Februar ihre Runden drehen.

⛸️ Kunsteislaufplatz am Baggersee: Ab Freitag, 2. Dezember, können sich die Besucher:innen am Baggersee die Eislaufschuhe schnüren. Der Platz in der Rossau hat bis zum 19. Februar geöffnet. Fans des Eisstocksports kommen dort unter Berücksichtigung einer vorzeitigen Reservierung voll auf ihre Kosten.

⛸️ Kunsteislaufplatz „Hötting West": Auch in Hötting West startet die Eislaufsaison am 2. Dezember. Schluss ist am 19. Februar. Weitere Informationen zu den Sonderöffnungszeiten an Weihnachten und Silvester und den Eintrittspreisen für die drei städtischen Eislaufplätze findet man HIER.

⛸️ Außeneisring Olympiaword Innsbruck: Am Samstag, 26. November, sperrt der Außeneisring in der Olympiaworld mit einer Kunsteisfläche von knapp 5000 Quadratmetern seine Tore auf. Dieser schließt am 19. Februar. Nähere Details zu den Öffnungszeiten und Preisen gibt es HIER.

Igls vorläufig geschlossen

Der Eislaufplatz in Igls kann in dieser Saison aufgrund der Umbauarbeiten für den zukünftigen kombinierten Ballspiel- und Eislaufplatz auf der Zimmerwiese nicht in Betrieb genommen werden.

⏰ Öffnungszeiten Kunsteislaufplatz Sillpark | Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

| Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr Kunsteislaufplatz „Hötting West" | Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr

| Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr Kunsteislaufplatz Baggersee | Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr; an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 20 Uhr

| Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr; an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 20 Uhr Eisstockbahn Baggersee | Montag bis Freitag von 18.30 bis 20 Uhr; ausgenommen an Feiertagen und in den Schulferien

| Montag bis Freitag von 18.30 bis 20 Uhr; ausgenommen an Feiertagen und in den Schulferien Außeneisring Olympiaword Innsbruck | Montag bis Freitag von 14 bis 16.50 Uhr und von 20 bis 21.50 Uhr; Samstag und Sonntag von 12 bis 16.50 Uhr und 20 bis 21.50 Uhr Ausnahmen für die städtischen Eislaufplätze 24. Dezember | 10 bis 16 Uhr

31. Dezember | 10 bis 18 Uhr

1. Jänner | 13 bis 20 Uhr