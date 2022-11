Australien feierte ersten Sieg bei Fußball-WM seit zwölf Jahren

Australien hat etwas überraschend den ersten Sieg bei einer Fußball-WM seit zwölf Jahren gefeiert. Die "Socceroos" setzten sich am Samstag im Außenseiter-Duell der Gruppe D bei der Weltmeisterschaft in Katar knapp mit 1:0 (1:0) gegen Tunesien durch. Für die Australier wurde Mitchell Duke vor 41.823 Zuschauern im Al Janoub Stadium in Al Wakrah mit einem Kopfballtor in der 23. Minute zum umjubelten Matchwinner.