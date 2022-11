Frankreich steht vorzeitig im Achtelfinale, Australien bezwingt Tunesien

Frankreichs Superstart Kylian Mbappe glänzte mit einem Doppelpack gegen Dänemark. © FRANCK FIFE

🔴 GRUPPE D

Frankreich - Dänemark 2:1

Frankreich hat sich bei der Fußball-WM in Katar als erstes Team für das Achtelfinale qualifiziert. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im Stadium 974 von Doha gegen Dänemark verdient mit 2:1 (0:0) durch und kann damit in der Gruppe D in der letzten Runde nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden. Die Franzosen halten nach dem Auftakt-4:1 gegen Australien dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappe (61., 86.) weiter beim Punktemaximum.

Der 23-jährige Superstar von Paris St. Germain münzte die deutliche Chancenüberlegenheit der "Equipe tricolore" in die nötigen Treffer um und hat nun in seinen jüngsten zwölf Länderspielen 14 Mal getroffen. Für die Dänen, bei denen Salzburgs Ex-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen bis zur 92. Minute spielte, war der zwischenzeitliche Ausgleich von Andreas Christensen (68.) zu wenig. Sie halten vor dem abschließenden Spiel gegen Australien (3) am Mittwoch bei einem Punkt. Frankreich bekommt es noch mit Tunesien (1) zu tun.

🔴 Gruppe D, 2. Spieltag Frankreich - Dänemark 2:1 (0:0)

Doha, Stadium 974, 42.860 Zuschauer, SR Szymon Marciniak/POL

Tore: 1:0 (61.) Mbappe, 1:1 (68.) A. Christensen, 2:1 (86.) Mbappe

Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen

Tunesien - Australien 0:1

Australien hat etwas überraschend den ersten Sieg bei einer Fußball-WM seit zwölf Jahren gefeiert. Die "Socceroos" setzten sich am Samstag im Außenseiter-Duell der Gruppe D bei der Weltmeisterschaft in Katar knapp mit 1:0 (1:0) gegen Tunesien durch. Für die Australier wurde Mitchell Duke vor 41.823 Zuschauern im Al Janoub Stadium in Al Wakrah mit einem Kopfballtor in der 23. Minute zum umjubelten Matchwinner.

Nach dem Auftakt-1:4 gegen Titelverteidiger Frankreich kletterte die Mannschaft von Teamchef Graham Arnold vorübergehend auf Platz zwei. Die enttäuschenden Nordafrikaner stehen mit einem Punkt nach zwei Partien bereits mit dem Rücken zur Wand und müssen im abschließenden Spiel gegen Frankreich auf eine Sensation hoffen. Sollte gegen die Franzosen am Mittwoch kein Sieg gelingen, würde sich Tunesien zum sechsten Mal bei sechs WM-Teilnahmen nach der Gruppenphase verabschieden.

Die Australier haben gegen Dänemark den möglichen Achtelfinal-Aufstieg in eigener Hand. Erstmals seit dem abschließenden Gruppenspiel 2010 gegen Serbien (2:1) und zum insgesamt dritten Mal gingen die Socceroos bei einer WM als Sieger vom Platz, erstmals seit 1974 gegen Chile (0:0) und 17 WM-Partien hielten sie hinten die Null.

Gruppe D, 2. Spieltag Tunesien - Australien 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (23.) Duke

Die Ticker-Nachlese: Highlights, Analyse, Aufstellungen

