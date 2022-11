Ukraine Österreich Anerkennung von Holodomor als Genozid

Wien/Kiew (Kyjiw) – Mit einem Hungernot-Restaurant in der Mariahilfer Straße und einer Gedenkfeier im Stephansdom erinnern Ukrainerinnen und Ukrainer am Samstagnachmittag und -abend auch in Wien an den Holodomor (Hungermord, Anm.) vor 90 Jahren, dem seinerzeit Millionen in der ukrainischen Sowjetrepublik zum Opfer gefallen waren. Am Vormittag forderte der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, den österreichischen Nationalrat auf, den Holodomor als Völkermord anzuerkennen.