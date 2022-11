Langjähriger Außenminister von Belarus Makej überraschend gestorben

Minsk – Der belarussische Außenminister Wladimir Makej ist der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge überraschend gestorben. Die Agentur berichtete am Samstag von einem "plötzlichen Tod", ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Makej sei 64 Jahre alt geworden. Der Diplomat war seit 2012 Außenminister unter Präsident Alexander Lukaschenko. In den Jahren 1992-93 war er in Wien und absolvierte die Diplomatische Akademie.