Wintersport-Action im Herzen von Innsbruck: Das SnowFest rockte gewaltig

Nicht wenige Passanten staunten in den vergangenen Tagen beim Blick auf den Vorplatz des Innsbrucker Landestheaters nicht schlecht. Denn mitten im Herzen der Landeshauptstadt wurde mit Schnee aus dem Kühtai eine Minirampe gebaut. Und nachdem dort am Freitag die Freeskier vorgelegt hatten, ging am Samstagabend im Rahmen des SnowFests die Premiere des so genannten „Rock a Rail“ über die 37 Meter lange und 12,5 Meter breite Rampe.