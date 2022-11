EHC Mils behielt seine weiße Weste

Die Milser Clemens Kuchinka und Fabian Holaus haben sichtlich Spaß am Eishockey-Leben.

Innsbruck – Drei Spiele, drei Siege, 28:4-Tore: Der EHC Mils bestätigte am Freitagabend mit dem 9:3 gegen Kufstein II seine Vormachtstellung in der Eishockey-Landesliga. Der EC Zirl gewann indes 6:5 nach Penaltyschießen gegen Götzens, Silz jubelte über ein 3:2 in Imst. Weerberg gewann 8:2 gegen den EHC Kundl II.