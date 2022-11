Venezuelas Regierung und Opposition einig über UNO-Antrag

Caracas – Die verfeindeten Regierung und Opposition in Venezuela haben sich auf einen gemeinsamen Antrag bei den Vereinten Nationen zur Freigabe eingefrorener staatlicher Vermögen geeinigt. Mit den Mitteln soll die schwere humanitäre Krise in dem lateinamerikanischem Land bekämpft werden, beschlossen Vertreter beider Lager am Samstag bei Verhandlungen in Mexiko. Der norwegische Vermittler Dag Nylander sprach von einem Meilenstein.