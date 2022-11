NASA-Mission "Artemis 1" auf Mond-Umlaufbahn und mit Rekord

Den bisherigen Rekord hatte vor mehr als 50 Jahren die Mission "Apollo 13" mit 248. 655 Meilen aufgestellt, hieß es in einer Mitteilung. Zum anderen hatte die NASA bereits am Freitag gemeldet, dass die unbemannte Kapsel bei ihrem Testflug am Freitag wie geplant ihre Triebwerke angefeuert habe und so in die Mond-Umlaufbahn eingeschwenkt sei. Diese Umlaufbahn sei etwa 80.000 Kilometer von der Oberfläche des Mondes entfernt, weswegen "Orion" bereits für eine halbe Umrundung sechs Tage brauche. Die Kapsel werde in einer Richtung um den Mond fliegen die der entgegengesetzt ist, in der der Mond um die Erde fliege. Diese Umlaufbahn hat laut NASA den Vorteil, dass sie sehr stabil ist und "Orion" auf ihr vergleichsweise wenig Treibstoff verbraucht.