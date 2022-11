Vorstandswahl in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien wählt am Sonntag ihren Vorstand neu. Sieben Fraktionen treten an, auch die Liste ATID des amtierenden Präsidenten Oskar Deutsch. Noch am Abend soll feststehen, wie sich das Gremium zusammensetzen wird. In der IKG Wien gibt es 5.500 wahlberechtigte Jüdinnen und Juden. Das Spektrum reicht von liberalen bis zu orthodoxen Gruppierungen.