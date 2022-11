„Winter Opening“ mit Sean Paul in Ischgl: Ein Saisonauftakt wie früher

Ischgl – Die zweijährige Eiszeit scheint vorüber. Zum ersten Mal nach der Corona-Pause konnte man in Ischgl wieder mit einer heißen Stimme in den Winter starten. Absoluter Fixpunkt dieses Saisonauftakts: das „Top of the Mountain Opening Concert“ an der Talstation der Silvrettaseilbahn. In diesem Jahr mit „Mister Dancehall“ – dem seit über zwei Jahrzehnten erfolgreichen Musiker Sean Paul. Dennoch, nicht alle Gäste kannten ihn. Und so mancher blieb einfach in der Bar sitzen.