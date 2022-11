Vorerst Aufatmen für Hauptstädter: Fast überall in Kiew wieder Strom

Mehrere Tage litt die Bevölkerung Kiews unter großen Einschränkungen. © AFP/Kilic

Kiew – Vier Tage nach schweren russischen Angriffen gibt es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fast überall wieder Strom. Seit Sonntag früh sei die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Mobilnetz nahezu vollständig wiederhergestellt, teilte die Militärverwaltung im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Reparaturarbeiten befänden sich in der Endphase. In mehreren Gebieten im Osten und Süden der Ukraine wurde unterdessen am Sonntag nach russischen Raketenangriffen Luftalarm ausgelöst.

Entgeltliche Einschaltung

Wegen der tagelangen Stromausfälle in Kiew hatte zuvor Präsident Wolodymyr Selenskyj Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ungewöhnlich offen kritisiert. Der ehemalige Box-Weltmeister warnte daraufhin vor politischem Streit und rief zu Zusammenhalt auf. Klitschko versicherte in der "Bild am Sonntag", dass in "Rekordtempo" an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet werde.

Mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern hatte Russland am Mittwoch gezielt die Energie-Infrastruktur des Nachbarlandes beschossen und schwere Schäden angerichtet. Auch in vielen anderen Landesteilen fielen Strom, Wasser und Wärmeversorgung aus.

Luftalarm nach Raketenangriffen im Süden der Ukraine

Bei einem russischen Raketenangriff wurde unterdessen nach ukrainischen Angaben die Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes getroffen. Zwei Raketen hätten am Sonntag früh eine Verkehrsinfrastruktureinrichtung zerstört, teilte Militärgouverneur Walentyn Resnitschenko im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, sich in Luftschutzkellern in Sicherheit zu bringen. In der Stadt habe es Explosionen gegeben. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

In mehreren Gebieten im Osten und Süden der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Auch der Bezirk Nikopol nördlich des Flusses Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben mit Granaten und schwerer Artillerie beschossen. In der Nacht zum Sonntag trafen außerdem zwei Raketen einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem Vorort der südukrainischen Stadt Saporischschja, wie das Militär mitteilte. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben.

Am Samstag waren bei erneuten russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Industriestadt Dnipro nordöstlich von Krywyj Rih laut Militärgouverneur Resnitschenko mindestens 13 Menschen verletzt worden.

Britischer Geheimdienst: Schwere Verluste für Russen in Donezk

In der schwer umkämpften Region Donezk hat Russland indes nach Einschätzung britischer Geheimdienste viele Gefallene zu beklagen. Rund um die Städte Pawliwka und Wuhledar im Süden der Region habe es in den vergangenen zwei Wochen intensive Kämpfe mit schweren Verlusten für die russische Marineinfanterie gegeben, hieß es am Sonntag in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. London wertet die Kämpfe auch als Zeichen dafür, dass Russland die Region als möglichen Startpunkt einer Offensive Richtung Norden sieht.

Black Friday Aktion Holen Sie sich jetzt tt.com plus für 3 Monate um nur € 1,- Gleich zugreifen

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. (APA/dpa)

Internationale Pressestimmen zum Ukraine-Krieg Internationale Medien kommentieren den Verlauf des Ukraine-Krieges folgendermaßen: The Sunday Times (London): "Der russische Diktator versucht, einen neuen Keil zwischen die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer zu treiben. Er hofft, dass die katastrophalen Lebensbedingungen in der Ukraine eine neue Welle von Flüchtlingen nach Westen treiben und die Nachbarländer unter Druck setzen werden. Meinungsumfragen zeigen Anzeichen von "Ukraine-Müdigkeit" in Deutschland, Frankreich und Italien. Dies ist nicht die Zeit für den Westen, in seiner Entschlossenheit nachzulassen. Die russische Armee befindet sich in einer schwierigen Lage und ihr geht das Material aus. (...) Ein inszeniertes Treffen Putins mit ausgewählten Müttern russischer Soldaten in der vergangenen Woche, bei dem er sagte, die Regierung teile ihren "Schmerz", ließ die Besorgnis des Kremls über die Art und Weise erahnen, wie der Krieg in der Heimat wahrgenommen wird. Wir sind nicht so weit gekommen, um unter dem Stiefel eines wankenden Tyrannen einzuknicken. Der Westen muss der Ukraine in den kommenden kalten Monaten beistehen, auch wenn die Kosten weiter steigen. Wenn wir das nicht tun, wäre der Preis für uns alle am Ende viel höher." NZZ am Sonntag (Zürich): "Zwei Monate nach der Mobilisierung von Zivilisten für seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine hat Wladimir Putin 17 Mütter von Soldaten getroffen. Keine gewöhnlichen Mütter, wie sich schnell herausstellte, sondern loyale Staatsbedienstete, kremltreue Propagandistinnen und andere Frauen, die wie Schauspielerinnen regelmäßig bei Fototerminen des russischen Präsidenten in Erscheinung treten – beim Gottesdienst in der Kirche, bei einer Bootsfahrt mit Fischern, bei einem Treffen mit Stewardessen. Alles, so scheint es, ist Fake in Putins Russland: der Krieg gegen die Ukraine, der Spezialoperation genannt wird; die Mobilisierung, die keinerlei militärischen Erfolg bringt, dafür aber Tausende von toten russischen Männern; die Begegnungen des russischen Präsidenten mit "Bürgern", allesamt choreografiert und garantiert coronafrei. Wladimir Putin lebt in einer Scheinwelt wie so viele Diktatoren im Endstadium ihrer Herrschaft. Das Kreml-Protokoll macht sich auch gar nicht mehr die Mühe, die Manipulationen groß zu verstecken. Jeder in Russland kann sie sehen. Die Lüge hat ja Tradition, vom Zarenreich über die Stalinzeit bis heute zu Putin. Sie wird so lange akzeptiert, wie sie den Russen Vorteile bringt – Reichtum oder auch nur ein ungestörtes Leben. Damit ist nun wohl Schluss. Putins Herrschaft wankt."