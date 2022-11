Zahl der Erbebentoten in Indonesien auf mehr als 300 gestiegen

Jakarta – Knapp eine Woche nach einem schweren Erdbeben in Indonesien ist die Opferzahl weiter gestiegen. Der Nationale Katastrophenschutz gab die Zahl der Toten am Sonntag mit 321 an. Elf Menschen würden noch vermisst, sagte Behördenchef Suharyanto. Bei dem Beben der Stärke 5,6 wurden mehr als 62.000 Häuser zerstört, mehr als 73.000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.