Noch immer verehrt: Gitarren-Gott Jimi Hendrix wäre 80 Jahre alt

New York – Mehr als ein halbes Jahrhundert ist der Tod von Jimi Hendrix schon her - aber immer noch verehren Millionen Fans weltweit den Gitarren-Gott. Zu seinem 80. Geburtstag am Sonntag (27. November) sind vielerorts Gedenkveranstaltungen oder Konzerte geplant. Auch ein Live-Album aus dem Archiv und ein neues Buch sind angekündigt.

Mit seiner experimentellen und innovativen Spielweise gehört Hendrix zu den erfolgreichsten und bedeutendsten Gitarristen der Musikgeschichte. Ob mit den Zähnen oder auf dem Rücken – Hendrix beherrschte sein Instrument in kompletter Perfektion. Unzählige Musiker weltweit wurden von ihm beeinflusst. Die "Rock & Roll Hall of Fame" nennt das Idol der amerikanischen Hippie-Bewegung den "begabtesten Instrumentalisten aller Zeiten".

Geboren wurde Hendrix 1942 in Seattle und wuchs in ärmlichen und schwierigen Familienverhältnissen auf. Die Schule musste er wegen schlechter Noten früh verlassen, auch die US-Armee entließ ihn vorzeitig – aber sein Talent für das Gitarrespielen zeigte sich ebenfalls schon früh.

Hendrix wollte mehr und ging in den 60er-Jahren nach London. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Mitch Mitchell und dem Bassisten Noel Redding gründete er die Band "The Jimi Hendrix Experience" - und gemeinsam schafften sie den Durchbruch. Songs wie "Hey Joe", "Purple Haze", "Little Wing" oder "Voodoo Child" wurden zu Welterfolgen. Das letzte Album der Band, "Electric Ladyland", schaffte es bis auf Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts. Die Live-Auftritte wurden zu Sensationen. "Der Glaube kommt zu den Leuten durch Elektrizität", sagte Hendrix einmal. "Darum spielen wir so laut. Wir wollen, dass unser Sound direkt die Seele der Menschen trifft."