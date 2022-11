Marokko gewinnt verdient gegen Belgien, Kroatien dreht Spiel gegen Kanada

Emotionen pur bei den marokkanischen Spielern. © ODD ANDERSEN

🔴 Gruppe F

Kroatien - Kanada 4:1

Auch das historische WM-Tor von Bayern-Star Alphonso Davies hat das vorzeitige Vorrunden-Aus von Außenseiter Kanada nicht verhindern können. Die Kanadier verloren am Sonntag in Al-Rajjan gegen Vize-Weltmeister Kroatien mit 1:4 (1:2) und haben in Katar damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Die Kroaten sind der K.o.-Runde mit ihrem ersten Sieg dagegen einen großen Schritt näher gekommen.

Der Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric (36. Minute) und Marko Livaja (44.) drehten für den Favoriten vor 44.374 Zuschauern das Spiel, nachdem Davies die Nordamerikaner bereits nach 67 Sekunden in Führung gebracht hatte. Es war das erste WM-Tor Kanadas überhaupt. Mit seinem zweiten Treffer machte Kramaric in der 70. Minute alles klar, den Endstand besorgte Lovro Majer (90.+4). Schon mit einem Remis gegen Belgien können die Kroaten um Ex-Weltfußballer Luka Modric am Donnerstag den Achtelfinal-Einzug perfekt machen.

Belgien - Marokko 0:2

Mitfavorit Belgien ist bereits in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar ernsthaft ins Wanken geraten. Die Belgier mussten sich nach ihrem schmeichelhaften 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Kanada am Sonntag in Doha Marokko völlig verdient mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Tore für die Marokkaner, die damit in Gruppe F vorerst die Tabellenführung übernahmen, erzielten die eingewechselten Abdelhamid Sabiri (73.) und Zakaria Aboukhlal (92.).

Die Marokkaner bejubelten den erst dritten Sieg ihrer WM-Geschichte, den ersten seit 1998. Mit vier Punkten aus zwei Spielen haben die Nordafrikaner vor ihrem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Kanada nun alle Trümpfe in der Hand. Die Belgier müssen zum Abschluss gegen Vize-Weltmeister Kroatien antreten. Die "Roten Teufel", im kommenden Jahr Österreichs Gegner in der EM-Qualifikation, blieben auch im zweiten Gruppenspiel vieles schuldig und fanden nicht einmal eine echte Torchance vor.

