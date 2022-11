Hohe Auszeichnung für restaurierte Haller TMB-Garnitur

Innsbruck, Hall – Die reguläre Tram-Flotte der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) ist hochmodern. Sehr beliebt sind allerdings auch die historischen Fahrzeuge der Tiroler MuseumsBahnen (TMB). Die höchst aufwendige Pflege dieses Kulturguts liegt seit 1983 in den Händen eines privaten, ehrenamtlichen Vereins. Für die Restaurierung und Wiederherstellung der so genannten „Haller Garnitur“ wurden die TMB jetzt mit dem Österreichischen Bahnkulturpreis ausgezeichnet.

Die ehemalige Lokalbahn („Vierer“) verkehrte auf einer 12,1 km langen Strecke zwischen Wilten (anfangs noch ein eigenständiges Dorf) und dem Unteren Stadtplatz in Hall, sie wurde 1974 eingestellt. „Die Fahrzeuge wurden in der Folge an verschiedene Museen sowie Privatpersonen abgegeben bzw. verkauft“, erzählt Pramstaller. Von dort holten die TMB sie in jahrzehntelanger Anstrengung zurück und machten sie mit Unterstützung diverser Partner (darunter die IVB) wieder fahrtüchtig. Der nun wiederhergestellte Zug besteht vollständig aus Originalfahrzeugen, die ältesten Beiwagen 8 und 16 stammen ursprünglich aus der Eröffnungszeit 1891/92.