Land Tirol stellt Wohncontainer für Geflüchtete bereit

Innsbruck – Nach der Zuweisung durch den Bund will das Land Tirol Geflüchtete in Wohncontainern unterbringen. Dementsprechend werden Container sowohl in der Stadt Innsbruck (in Hötting-West an der Kranebitter Allee in unmittelbarer Nähe des dortigen Kreisverkehrs westlich vom Campus Technik der Uni Innsbruck) als auch in der Münchner Straße in Kufstein für die Unterbringung von Schutzsuchenden bereitgestellt. Damit können künftig bis zu 200 Personen in Innsbruck und bis zu 150 in Kufstein untergebracht werden. Das gab das Land Tirol in einer Aussendung bekannt.