Heimische Bauern erhalten Stromkostenzuschuss

"Die Teuerung betrifft auch die Landwirtschaft massiv und bringt unsere bäuerlichen Betriebe zum Teil sehr unter Druck", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Montag vor Journalisten in Wien. "Die Kostenentwicklung ist dramatisch, dass sich viele die Frage stellen, ob sich der Betrieb überhaupt noch lohnt", so der Minister. Zum Teil hätten sich die Stromkosten verfünffacht. "Es ist ein Unterschied, ob Sie 3000 oder 15.000 Euro pro Jahr zahlen müssen", verdeutlichte Totschnig.

Der Zuschuss an rund österreichweit 145.000 bäuerliche Betriebe fließt ab dem zweiten Quartal 2023. Für die pauschalierte Grundförderung (Stufe 1) qualifizieren sich den Angaben zufolge rund 110.000 Betriebe, für die Zusatzförderung (Stufe 2) wegen höheren Energieverbrauchs in definierten Bereichen wie etwa elektrisch betriebener Beregnung, Belüftung, Kühlung oder Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Produktion im geschützten Anbau, Aquakultur; Weinproduktion, Buschenschank oder auch Vermietung von Privatzimmern oder Ferienwohnungen - kommen etwa 35.000 Betreibe infrage. Stufe 2 wird den Angaben zufolge im zweiten Halbjahr 2023 ausgezahlt.

In der ersten Stufe wird eine flächen- und tierbezogene Pauschale (pro Hektar und Großvieheinheiten) vergeben, wo es unterschiedliche Zuschläge gibt. Basierend auf dem pauschalen Stromverbrauch wird ein Zuschuss in Höhe von etwa 10,4 Cent je Kilowattstunde (kWh) ausbezahlt. "Neben der ersten Stufe gibt es eine zweite Stufe, wo es eine verbrauchsabhängige Abgeltung gibt", erläuterte der Sektionschef im Landwirtschaftsministerium, Johannes Fankhauser. Diese basiert auf dem tatsächlichen Stromverbrauch.

Ein mittlerer Ackerbaubetrieb mit 40 Hektar Ackerland bekommt in der ersten Stufe den Angaben zufolge beispielsweise 248 Euro, ein mittlerer Veredelungsbetrieb mit 9300 Kilowattstunden Stromverbrauch, etwa 60 Hektar Ackerland und 50 Masttieren bekommt gut 966 Euro, "also fast 1000 Euro", Entlastung.

"Für die große Mehrheit wird der Zuschuss automatisch ausbezahlt", so Totschnig zusammenfassend. Für die erste Stufe seien jene Betriebe antragsberechtigt, "die bereits einen Mehrfachantrag gestellt haben", also im System der Agrarmarkt Austria (AMA) erfasst sind, die die Zahlungen abwickelt. Für den besonders stromintensiven Bereich ist ein separates Antragsmail erforderlich. Der Stromverbrauch der letzten zwei Jahre ist hier nachzuweisen. Viele Betriebe sind - in unterschiedlichem Ausmaß - für beide Stufen zuschussberechtigt. "Erste und zweite Stufe sind ja auch in Kombination möglich", betonte Fankhauser.