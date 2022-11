Ghana wahrte Achtelfinal-Chance, Portugal nach 2:0 gegen Uruguay fix dabei

Portugal hat bei der Fußball-WM als dritte Mannschaft vorzeitig das Achtelfinal-Ticket gezogen. Die Selecao gewann am Montag in Lusail gegen Uruguay mit 2:0 (0:0) und darf damit zum Gruppenabschluss Kräfte schonen. Eine Flanke von Bruno Fernandes (54.) segelte zunächst ins Tor der Südamerikaner. Cristiano Ronaldo war sprichwörtlich haarscharf nicht dran und muss damit auf seinen neunten WM-Treffer weiter warten. Fernandes war dann noch spät per Hand-Elfer (93.) erfolgreich.