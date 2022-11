Finanzministerium warnt wieder vor betrügerischen E-Mails

Wien – Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt erneut vor gefälschten E-Mails, die in dessen Namen an Bürger versendet werden. Die betrügerischen Mails mit dem Betreff „Letzte Warnung! Sie erhalten eine Steuerrückerstattung" oder „Erinnerung: Ihre Steuerrückerstattung ist fertig!" kündigen an, dass der Empfänger eine Steuerrückerstattung in der Höhe von 578,99 Euro erhalten und dafür ihre persönlichen Daten bekanntgeben sollen. Das BMF warnt laufend vor dieser Betrugsmasche.