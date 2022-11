Tiroler Start-up HelloBello mit neuen, namhaften Investoren

Innsbruck – Das Start-up HelloBello ist seit fast zwei Jahren mit einem neuen Ernährungskonzept für Hunde am Markt. Nun steigen neue Investoren in das Start-up ein. Eine erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde wurde bereits abgeschlossen. Frisches Kapital und Know-how wurden damit an Bord geholt. Bei HelloBello neu mit dabei sind Michael Hurnaus, Gründer des weltweit führenden Tracker-Start-ups „Tractive“, Square One Foods-VC aus Linz und Johann „Hansi“ Hansmann, der bereits an den erfolgreichen Exits von „Runtastic“ und „Shpock“ beteiligt war.