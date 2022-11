Finale in der SVP mit oder ohne Kompatscher

Kandidiert Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher noch einmal im Herbst 2023 bei der Landtagswahl oder geht der 51-Jährige in Polit-Frühpension? Dass sich der über die Grenzen Südtirols hinaus anerkannte Politiker modernen Zuschnitts überhaupt diese Frage stellt, mag nördlich des Brenners überraschen. Doch schon seit Monaten pokert der Landeshauptmann um mehr Einfluss in der Südtiroler Volkspartei (SVP) und eine grundlegende Erneuerung seiner Partei. Schließlich ist ihm bewusst, dass er in der Basis beliebt ist und in der Bevölkerung besser ankommt als die SVP. Aber um Wahlen zu gewinnen, benötigt er eine geschlossene SVP. Nur: In der Sammelpartei selbst konnte sich der seit 2014 amtierende Kompatscher bisher keine Hausmacht aufbauen.