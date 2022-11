Sperre des Innsbrucker Marktplatzes trifft Radfahrende, Lösung gefordert

Während des Christkindlmarktes am Marktplatz ist die Radweg-Hauptachse am Inn unterbrochen. Die Radlobby Tirol regt eine Lösung für die Zukunft an.

Innsbruck – Die Innsbrucker Weihnachtsmärkte können heuer endlich wieder uneingeschränkt in Szene gehen. Was viele freut, bringt für Radfahrer aber auch Unannehmlichkeiten – nämlich im Hinblick auf den Christkindlmarkt am Marktplatz: Seit Mitte November und noch bis inklusive 23. Dezember ist die Radwegverbindung entlang des Inn im Bereich des Marktplatzes wegen der Adventstände gesperrt – und damit eine der wichtigsten Radachsen in Innsbruck unterbrochen.

Wer von Osten kommt, muss entweder schieben oder sich in den motorisierten Verkehr am Beginn des Innrains wagen, der dort mit Tempo 50 durchrauscht. Nicht selten wechseln Radfahrer daher unerlaubterweise auf den Gehsteig. Von Westen kommend sind noch längere Umwege in Kauf zu nehmen.

Von den Sperren bei dieser, aber auch anderen Großveranstaltungen am Marktplatz seien viele Radpendler, Alltags- und Freizeitradler betroffen, fasst Filipe Hauser von der Radlobby Tirol zusammen. „Für sie ist es ähnlich wie für Autofahrer, wenn man wochenlang den Südring sperren würde.“ Die Radlobby zeigt sich verwundert, dass die Problematik bisher nie wirklich bedacht worden sei – und legt der Stadtpolitik im Sinne einer „konstruktiven Anregung“ mehrere Varianten für eine mögliche temporäre Umfahrung vor. So könnte eine Fahrspur des Innrains südlich des Marktplatzes für die Dauer der Platzsperre in einen Zweirichtungs-Radweg umgewandelt werden, schlägt der Verein vor. Autofahrende könnten dabei weiter in alle Richtungen fahren, „nur“ die einzelnen Abbiegespuren fielen vorübergehend weg.

Mitte Dezember gibt es dazu ein Treffen mit Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) und der Fuß-Rad-Koordination – die Radlobby hofft auf eine Lösung für die Zukunft. Da es sich beim Inn-rain um eine Landesstraße handelt, bräuchte es für eine derartige Lösung jedenfalls die Genehmigung des Landes.

Eine gewisse Verbesserung (nicht nur bei Platzsperren) soll eine für den Frühling geplante Adaptierung der Kreuzung im Bereich Markthalle/Ursulinensäle bringen, die der Stadtsenat dieser Tage beschlossen hat: Dabei soll auf Höhe des kleinen Parks gegenüber der Raika eine legale Querungsmöglichkeit für Radfahrende über den Innrain geschaffen werden – neben dem Zebrastreifen, den schon jetzt viele Radler (unerlaubt) nutzen, um Richtung Marktgraben und weiter ins Zentrum zu gelangen.

Die Radlobby begrüßt diese Querung naturgemäß sehr – denjenigen, die bei Marktplatz-Sperren (von Osten oder Westen kommend) wieder direkt zurück zum Innradweg wollen, diesen also möglichst durchgehend befahren wollen, nützt sie freilich wenig. Hier brauche es eben eine eigene Lösung. (md)